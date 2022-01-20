ЦБ вскоре представит новую банкноту в 100 рублей

В ближайшие месяцы или даже недели Банк России представит новую купюру достоинством в 100 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", - передает слова Алексеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в оборот новая сторублевка будет внедряться постепенно, поскольку банкам нужно время для настройки под нее банкоматов и счетных машин. При этом обновленная купюра будет отличаться от прежней не только изображением - на ней появятся Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня и главное здание МГУ - но и оттенком цвета.

Помимо сторублевой купюры регулятор намерен модернизировать банкноты пяти номиналов. Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.