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20.01.2022 17:42
Рубрика: Общество

Центр России до конца недели будет под ударом мощных снежных зарядов

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже предстоящим вечером Центральная Росси окажется под влиянием североатлантического циклона по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой треть месячной нормы осадков. Ожидается, что выпадет до 8-13 мм снега, львиная доля из которых придется на ближайшие двое суток. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Синоптик предупредил, что наиболее сложной в этом плане окажется пятница. В этот день выпадет до 5-7 мм снега. Этот показатель близок к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, тогда было зафиксировано по 7,5 мм осадков. "Снежный покров подрастет на 2-3 см, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов", - сообщил Тишковец.

В субботу снежное ненастье начнет ослабевать. В этот день прогнозируется 3-5 мм осадков, из-за чего сугробы снова подрастут - до 41 см, что почти в полтора раза выше нормы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. Только в воскресенье в облаках появятся просветы, однако начнет подмораживать. Днем до минус 8.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ближайшие дни в Москве резко похолодает до минус 15 градусов. Например, 24 января ночью ожидается до минус 13, а днем - до минус 10. В ночь на вторник и среду столбики термометров покажут минус 14-15 градусов, днем - около минус 12 градусов.

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