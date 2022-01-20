Депутат объяснил, зачем в России вводится маркировка домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил RT, зачем в России хотят усовершенствовать правовое регулирование отношений в области ветеринарии и к чему стоит готовиться хозяевам домашних животных.

Депутат отметил, что по закону регистрация питомцев должна проводиться с 2015 года, поэтому инициатива не является новой. "Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации", - сказал он.

По его словам, животные часто теряются, а привлечь к ответственности людей, которые их выбрасывают, невозможно, из-за чего на улицах городов много безнадзорных четвероногих. Кроме того, пока также невозможно привлечь к уголовной ответственности хозяина животного, которое напало на человека.

В частности, именно эти проблемы призвана решить законодательная инициатива. Бурматов также отметил, что настаивает, что регистрация должна быть бесплатной.