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20.01.2022 11:40
Рубрика: Власть

Депутат объяснил, зачем в России вводится маркировка домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил RT, зачем в России хотят усовершенствовать правовое регулирование отношений в области ветеринарии и к чему стоит готовиться хозяевам домашних животных.

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Депутат отметил, что по закону регистрация питомцев должна проводиться с 2015 года, поэтому инициатива не является новой. "Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации", - сказал он.

По его словам, животные часто теряются, а привлечь к ответственности людей, которые их выбрасывают, невозможно, из-за чего на улицах городов много безнадзорных четвероногих. Кроме того, пока также невозможно привлечь к уголовной ответственности хозяина животного, которое напало на человека.

В частности, именно эти проблемы призвана решить законодательная инициатива. Бурматов также отметил, что настаивает, что регистрация должна быть бесплатной.

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