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20.01.2022 21:24
Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, как пить кофе, чтобы запустить процесс похудения

Текст: Нина Егоршева
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Диетолог Эшли Шоу утверждает, что, если пить кофе в умеренных количествах и без добавления сахара, это поможет в процессе похудения и в целом будет полезным для здоровья. Его слова приводит сайт Al Arabiya.

Фото: NASA
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Отмечается, что кофе содержит такие полезные вещества, как ниацин, калий, магний, а также антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, поддержать функцию мышц, сохранить здоровье сердца и сосудов. Кроме того, кофеин, содержащийся в кофе, ускоряет обмен веществ, что и помогает избавиться от лишних килограммов.

Черный кофе является идеальным напитком для похудения, так как в одной чашке содержится менее пяти калорий. Но он будет считаться низкокалорийным напитком только, если пить его без всяких добавок. "Хотя в черном кофе содержится мало калорий, он может быстро стать высококалорийным, если в него добавить различные виды молока и сахар", - говорит Шоу.

Также отмечается, что кофеин может уменьшить чувство голода. Известно, что на аппетит влияет множество факторов, включая тип пищи, уровень физической нагрузки и гормоны. Было проведено немало исследований для определения причинно-следственной связи кофеина и снижения аппетита, которые показали, что он может снижает уровень грелина, гормона, вызывающего чувство голода, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее врачи назвали лучшую диету для больных диабетом. Ей оказалась средиземноморская диета. Ее смысл заключается в потреблении свежих фруктов и овощей, рыбы, цельнозерновых и молочных продуктов. Такой рацион улучшает показатели глюкозы в крови натощак и гемоглобина при диабете второго типа, а также в целом снижает риск развития диабета на 83%.

Материал носит информационный характер. При выборе режима питания следует проконсультироваться со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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