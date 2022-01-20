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20.01.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Дизельные автомобили в Европе впервые уступили по продажам электромобилям

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В Евросоюзе и Великобритании по итогам декабря 2021 года суммарные продажи чистых электромобилей впервые в истории превысили реализацию машин с дизельными двигателями, об этом сообщил аналитик Матиас Шмидт изданию Financial Times.

Фото: iStock
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В декабре европейцы купили 176 000 новых электромобилей - на 6% больше, чем год назад. За этот же месяц продали 160 000 машин с дизельными двигателями. Доля бестопливных батарейных машин на рынке по итогам последнего месяца 2021 года составила 21%, у дизельных авто - 19%.

Валовые продажи машин на "солярке" в ЕС и Великобритании по итогам первых трех кварталов 2021 года хотя и снижались, но все же превышали реализацию электромобилей.

Financial Times отмечает, что популярности электромобилей по-прежнему способствуют госсубсидии для покупателей таких машин, введенные на национальном уровне.

Продажи машин с дизельными ДВС падают с 2015 года, когда разразился скандал с обнаружением на дизельных Volkswagen устройств-обходчиков, занижавших выбросы вредных веществ.