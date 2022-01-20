Geely назвала кроссовер для России в честь вулкана

Новый флагманский кроссовер Geely назовут в честь вулкана Килиманджаро. При этом к неймингу в компании подошли творчески, и имя новинки будет значительно короче - Geely Mоnjaro.

Напомним, речь идет о модели, которую до сих пор в РФ называли по индексу KX11. В Китае это Xingyue L - то есть, как кросс-купе Tugella, только с добавлением литеры L, традиционно означающей "большой". Привыкать к новому названию россияне будут около полугода - старт продаж модели состоится во второй половине 2022-го.

Кстати, из релиза, в котором компания сообщила официальное наименование машины, стало известно, что кроссовер в РФ оснастят "мощным и экономичным" 2-литровым турбированным двигателем. Впрочем, это ожидалось, поскольку и у соплатформенной Tugella в России только такой двигатель, он выдает 238 л.с. и сочетается с 8-ступенчатым "автоматом".

Больше подробностей о комплектациях и ценах обещают объявить ближе к старту продаж. Напомним лишь, что длина, ширина и высота машины составляет 4770, 1895 и 1689 мм, колесная база - 2845 мм. Одной из "фишек" Mоnjaro может стать экран медиасистемы шириной 1 метр - он занимает все пространство от приборной панели до пассажирской двери.