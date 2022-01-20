Глава МИД Венгрии: Орбан обсудит расширение газового контракта с РФ

"Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы", - подтвердил министр. По его словам, Венгрии, да и всему Евросоюзу было бы выгодно вернуться к долгосрочным контрактам.

"Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками", - признал венгерский дипломат.

Россию он признал надежным поставщиком и партнером: "Если говорить об энергетике, то... мы очень довольны сотрудничеством с Россией. По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем".

"Дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их - с помощью природного газа", - заключил Сийярто.