Главврача больницы "Матросской Тишины" Александра Кравченко отправили в СИЗО

По данным следствия, Кравченко с 2020 по 2021 год получал от содержащихся под стражей и осужденных деньги за фальсификацию медицинских диагнозов. Он проводил медицинские освидетельствования в результате которых фигуранты уголовных дел получали "нужные" тяжелые диагнозы. После чего их освобождали из-под стражи или отбывания наказания по медицинским показаниям.

Следователи установили как минимум восемь человек, которые были отпущены из под стражи благодаря сфальсифицированным диагнозам.