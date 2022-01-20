Главврача больницы "Матросской Тишины" Александра Кравченко отправили в СИЗО

Пресненский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца до 18 марта главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда. Ему предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда
По данным следствия, Кравченко с 2020 по 2021 год получал от содержащихся под стражей и осужденных деньги за фальсификацию медицинских диагнозов. Он проводил медицинские освидетельствования в результате которых фигуранты уголовных дел получали "нужные" тяжелые диагнозы. После чего их освобождали из-под стражи или отбывания наказания по медицинским показаниям.
Следователи установили как минимум восемь человек, которые были отпущены из под стражи благодаря сфальсифицированным диагнозам.