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20.01.2022 16:36
Рубрика: Происшествия

Главврача больницы "Матросской Тишины" Александра Кравченко отправили в СИЗО

Текст: Иван Егоров
Пресненский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца до 18 марта главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда. Ему предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда Фото: Пресс-служба Пресненского суда
Фото: Пресс-служба Пресненского суда

По данным следствия, Кравченко с 2020 по 2021 год получал от содержащихся под стражей и осужденных деньги за фальсификацию медицинских диагнозов. Он проводил медицинские освидетельствования в результате которых фигуранты уголовных дел получали "нужные" тяжелые диагнозы. После чего их освобождали из-под стражи или отбывания наказания по медицинским показаниям.

Следователи установили как минимум восемь человек, которые были отпущены из под стражи благодаря сфальсифицированным диагнозам.

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