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Google запустит на компьютерах игры для Android

Текст:   Виктория Чернышева
20.01.2022,  
21:00
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Google запустила ограниченное тестирование платформы Play Games for PC. Она позволяет запускать игры из Google Play на компьютерах. Как уточняет портал TechCrunch, пользователи получат доступ к популярным приложениям Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration, Three Kingdoms Tactic и другим - в общей сложности, доступных игр пока 25.

Новая платформа - это экосистема: начать играть можно на мобильном устройстве, продолжить, с того же самого места, на компьютере или ноутбуке. Сейчас Google работает над оптимизацией игр для большого экрана и управления с помощью мыши и клавиатуры.

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Play Games for PC позволяет выбирать игры из каталога и загружать их. Этот сервис - ответ на попытки Microsoft сделать поддержку Android-приложений в Windows. Но теперь это отдельный проект Google.

В ближайшее время компания планирует выпустить дополнительную информацию для разработчиков игр, чтобы они смогли оптимизировать их под ПК. Первыми новый сервис опробуют жители Гонконга, Южной Кореи и Тайваня, затем он станет доступным для всех остальных пользователей.

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