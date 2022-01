Google запустит на компьютерах игры для Android

Google запустила ограниченное тестирование платформы Play Games for PC. Она позволяет запускать игры из Google Play на компьютерах. Как уточняет портал TechCrunch, пользователи получат доступ к популярным приложениям Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration, Three Kingdoms Tactic и другим - в общей сложности, доступных игр пока 25.

Новая платформа - это экосистема: начать играть можно на мобильном устройстве, продолжить, с того же самого места, на компьютере или ноутбуке. Сейчас Google работает над оптимизацией игр для большого экрана и управления с помощью мыши и клавиатуры.

Play Games for PC позволяет выбирать игры из каталога и загружать их. Этот сервис - ответ на попытки Microsoft сделать поддержку Android-приложений в Windows. Но теперь это отдельный проект Google.

В ближайшее время компания планирует выпустить дополнительную информацию для разработчиков игр, чтобы они смогли оптимизировать их под ПК. Первыми новый сервис опробуют жители Гонконга, Южной Кореи и Тайваня, затем он станет доступным для всех остальных пользователей.