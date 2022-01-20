"Холодный ответ": США и НАТО объявили о "крупнейших учениях" в Арктике

Постпредство США при НАТО объявило о "крупнейших учениях за Полярным кругом" под названием "Cold Response-2022". В них примут участие 35 тысяч военных из 28 стран.

Маневры намечены на начало марта, сообщила американская миссия в Брюсселе на своей странице в Twitter. В частности, американцы собираются направить в Арктику свой авианосец "Гарри Трумэн", отмечает ТАСС.

Пока из стран-членов альянса о предстоящих учениях Москву уведомила Норвегия. Об этом российских коллег во время сеанса видеосвязи 13 января оповестил командующий оперативного командования норвежских Вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло. По его данным, часть маневров пройдет в Норвежском море, а также в районе северной и центральной частей королевства. В отличие от миссии США, норвежцы проинформировали Россию о предполагаемом участии в маневрах 40 тысяч военных. Между тем на Смоленской площади не раз выражали обеспокоенность в связи с военными учениями стран Запада в Арктике.