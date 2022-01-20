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20.01.2022 10:30
Рубрика: В мире

Японские ученые рассказали о рисках курильщиков в случае заражения COVID-19

Текст: Александр Ленин
Специалисты из Японии указывают на опасность развития тяжелой формы коронавируса у людей с длительной историей курения.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

По данным Национального исследовательского центра международного здравоохранения, вероятность перенести COVID-19 на фоне тяжелой симптоматики у японских граждан с внушительным стажем курения в среднем в полтора-два раза выше, чем у их соотечественников без вредных привычек, передает телерадиокомпания NHK.

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Местные ученые провели исследование, в ходе которого обобщили данные около 17,6 тысячи заразившихся коронавирусом в период до февраля 2021 года. Это были пациенты в возрасте от 20 до 80 лет, которые обращались в больницы в совершенно разных частях островного государства.

Эксперты пришли к выводу, в соответствии с которым японцы с большим опытом курения в 1.51 раза чаще болели СOVID-19 в тяжелой форме в отличие от мужчин с равнодушным отношением к табачному дыму. Таким пациентам зачастую требовалось подключение к высокотехнологичным аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Показатели японок оказались еще более удручающими. Хронические курильщицы из Страны восходящего солнца в 1.94 раза чаще справлялись с инфекцией с большими трудностями, нежели их соотечественницы без длительной истории курения.

Как утверждают медики, основной причиной такого явления стали распространенные среди курильщиков хронические заболевания сердца и органов дыхания. Сотрудница Национального исследовательского центра международного здравоохранения Юми Мацусита подчеркивает, что отказ от курения поможет избежать многих недугов, которые напрямую связаны с этой пагубной привычкой. Она призывает пристрастившихся к курению людей внимательно следить за своим состоянием здоровья.

Напомним, что в Японии продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. На фоне увеличения случаев заражения коронавирусом правительство страны 19 января было вынуждено усилить антиковидные ограничения в тринадцати регионах, в том числе в столичном городе Токио. До этого аналогичные меры были введены на территории трех префектур страны в южной части японского архипелага. Особый режим будет действовать как минимум до 13 февраля.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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