Указ губернатора Ивановской области от 20 января 2022 года № 2-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 10:

1.1. В подпункте 10.2:

абзац пятый после слов "настоящего указа" дополнить словами ", и беременных женщин";

абзац шестой после слов "настоящего указа," дополнить словами "и беременных женщин".

1.2. Подпункт 10.3 изложить в следующей редакции:

"10.3. Обеспечить по каждому из объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы, находящемуся в собственности (на балансе) соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица, перевод на дистанционную (удаленную) форму работы всех работников, за исключением лиц, осуществление профессиональной (служебной) деятельности с личным присутствием на рабочем месте которых необходимо для обеспечения функционирования этих объектов и осуществления всех технологических процессов в полном объеме.

В приоритетном порядке включать в число работников, переводимых на дистанционную (удаленную) форму работы, работников следующих категорий:

лиц в возрасте 65 лет и старше;

лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания;

беременных женщин;

работников, не отнесенных к категориям, указанным в абзаце третьем подпункта 10.2 пункта 10 настоящего указа.".

1.3. Подпункт 10.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендуется организовать тестирование всех работников, осуществляющих исполнение профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте, методом ПЦР либо тестирование на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 3 календарных дня".

2. В пункте 31:

2.1. Подпункт 31.2 изложить в следующей редакции:

"31.2. Обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) форму работы всех государственных и муниципальных служащих, работников органов государственной и муниципальной власти, работников подведомственных учреждений, за исключением лиц, осуществление профессиональной (служебной) деятельности с личным присутствием на рабочем месте которых необходимо для обеспечения функционирования этих органов (организаций).

В приоритетном порядке включать в число государственных и муниципальных служащих, работников органов государственной и муниципальной власти, работников подведомственных учреждений, переводимых на дистанционную (удаленную) форму работы, работников следующих категорий:

лиц в возрасте 65 лет и старше;

лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания;

беременных женщин;

работников, не отнесенных к категориям, указанным в абзаце третьем подпункта 31.6 пункта 31 настоящего указа.".

2.2. Дополнить подпунктом 31.4 следующего содержания:

"31.4. Рекомендовать организовать тестирование всех государственных и муниципальных служащих, работников органов государственной и муниципальной власти, работников подведомственных учреждений, осуществляющих исполнение профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте, методом ПЦР либо тестирование на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 3 календарных дня".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







