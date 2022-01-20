Какой вред автомобилю наносят сугробы

Снежная зима - настоящее испытание для автомобилистов. На дорогах и во дворах приходится преодолевать немаленькие сугробы, которые либо не успели убрать, либо набросали тракторы и грейдеры.

Со снежной кашей в течение зимы постоянно соприкасаются днище машины и рычаги подвески. Первая проблема, которая возникает при таком режиме эксплуатации - это вода под капотом. Пушистый снег поднимается потоками воздуха, а затем оседает налетом на оборудовании. Затем он тает, проникает под крышки навесного оборудования, на провода и датчики, в том числе - в труднодоступные места впуска.

Проблем от этой влаги может быть немало. Во время стоянки она неизбежно замерзнет и может порвать резиновые прокладки и уплотнители. А если лед образуется внутри узлов, начнутся ошибки в работе датчиков и разных систем. Может замерзнуть даже тросик селектора коробки-"автомата" или рычаги "механики", пишет aif.ru.

Лед может скопиться и на нештатной защите картера: если прослойка будет слишком большой, то она запросто блокирует двигатель. При запуске силового агрегата будет слышны удары, скрежет, постукивания и прочие пугающие звуки.

Эти вибрации могут повредить опорные подушки, ослабить болты, хомуты. Лед нужно растопить строительным феном в автомастерской, а нештатную защиту картера - снять, потому что зимой от нее больше хлопот, нежели пользы.

Из-за буксования по снегу страдают ШРУСы, передающие крутящий момент от коробки передач к колесам. Скопившаяся на резине влага замерзает, лед сковывает пыльник и блокирует подвижную часть вала. Во время начала движения пыльник может порваться, из-за чего ресурс всего технического узла сокращается, начинает жутковато скрежетать.

Еще одна проблема - снежные наросты на арках колес, которые со временем превращаются в твердую корку. При проезде неровностей наросты могут отвалиться и поцарапать пороги. Бывает и ситуация похуже, когда глыба льда отвалится во время поворота при вывернутом руле.

Тогда водитель чувствует, что на руле появилось какое-то странное усилие и не может вывернуть его обратно. Это может привести к ДТП. В подобной ситуации нужно не терять самообладания и вернуть руль силой в нормальное положение: механизмы способны раздавить кусок льда без проблем.