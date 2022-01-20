В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области", подпунктом "д" пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 года, утвержденного 24 октября 2021 года Пр-1998, с учетом решения Калининградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14 декабря 2021 года "О рекомендациях работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 18 января 2022 года № 2 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 2021 года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527, от 31 августа 2021 года № 531, от 01 сентября 2021 года № 539, от 21 сентября 2021 года № 593, от 03 октября 2021 года № 646, от 06 октября 2021 года № 657, от 06 октября 2021 года № 658, от 15 октября 2021 года № 675, от 16 октября 2021 года № 688, от 25 октября 2021 года № 706, от 06 ноября 2021 года № 726, от 08 ноября 2021 года № 727, от 10 ноября 2021 года № 737, от 26 ноября 2021 года № 759, от 30 ноября 2021 года № 773 и от 09 декабря 2021 года № 792) следующие изменения:

1) в в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 6 слова "(01 января 2022 года - с 02:00 до 06:00)" исключить;

2) абзац третий подпункта 3.1 пункта 7 дополнить словами "(с 25 января 2022 года услуги предоставляются по предварительной записи с соблюдением режима работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00)";

3) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, предоставлять работникам по их письменному заявлению оплачиваемые дни отдыха - в день вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции, совпадающий с рабочим днем, а также в следующий за ним день, если он является рабочим днем.";

4) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Министерству социальной политики Калининградской области обеспечить с 25 января 2022 года подведомственным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме, особый сменный режим работы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1859.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







