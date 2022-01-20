Постановление губернатора Камчатского края от 20 января 2022 года № 6 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в пункте 2 части 51 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

2) в пункте 2 части 18 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

3) в подпункте "б" пункта 2 части 20 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

4) в пункте 2 части 201 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

5) в пункте 2 части 31 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

6) в части 32 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить;

7) в пункте 2 части 39 слова "и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







