Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью этого года

Новости

Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале 15:33
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии 15:32
Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер 15:31
СК поставил точку в расследовании уголовного дела Михаила Абызова 15:20
C 24 января в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой 15:19
На Кубани предупредили о затяжном шторме со снегом и ветром 15:13
"Миллионеры-патриоты" из девяти стран попросили взимать с них больше налогов 15:09
Подлодка "Волхов" провела пуск ракеты "Калибр" в Японском море 15:01
Минздрав готов разрешить "Спутник лайт" для вакцинации беременных 15:01
ВМФ России проведет серию учений со всеми флотами 14:59
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников 14:53
Задача максимум перед нашими олимпийцами поставлена - быть третьими в командном зачете, задача минимум - пятое место 14:50
Мишустин рассказал, как подготовиться к волне штамма "омикрон" 14:45
Российские девятиклассники оценили готовность к итоговому собеседованию 14:43
Президент Ирана: Действия НАТО приведут к распаду альянса 14:39
Худрук "Современника" Виктор Рыжаков заразился "омикроном" 14:38
В Москву идет сильное похолодание 14:32
Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады 14:29
Министр обороны РФ поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем 14:27
В составе всей российской делегации на Зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек 14:24
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19 14:22
В Москве выявлено наибольшее за время пандемии количество заболевших COVID - 11,5 тысячи человек 14:21
На Кубани тиктокера задержали по подозрению в убийстве и кражах 14:21
ЛДПР подготовила законопроект о запрете вейпов 14:19
147 проектов вошли в лонг-лист Премии продюсеров кино и ТВ 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 14:33
Рубрика: Общество

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью этого года

Текст: Наталия Ячменникова
Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию в 2022-2024 годах.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Как сообщили в Роскосмосе, подтвержден полет (само утверждение состоялось в мае 2021 года) в марте 2022 года Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать сразу трех российских профессиональных космонавтов.

Фото: Саша Гусов/ Первый канал
Рогозин рассчитывает, что отряд космонавтов пополнится девушками

Также подтвержден полет в основном экипаже МКС-68 (он также был утвержден в мае прошлого года) Анны Кикиной, единственной на сегодняшний день женщины-космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса. Она должна полететь в сентябре на корабле "Союз МС-22" вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Пока Анне удалось "слетать" в космос лишь на Земле - в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне, который был проведен в Институте медико-биологических проблем РАН в ноябре 2017 года.

Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.

Если все случится, то Анна Кикина станет в истории отечественной космонавтики пятой женщиной-профессиональным космонавтом, которая преодолеет притяжение Земли. Напомним: после Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос). Потом дважды побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Но возможен и еще один вариант. В Роскосмосе рассказали, что в случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрестных" полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" - астронавта NASA Франциско Рубио.

-

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Песков об инициативе признать ДНР и ЛНР: Сначала должна проголосовать Госдума
За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз обяжет маркировать домашних животных
Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе