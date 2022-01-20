Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью этого года

Как сообщили в Роскосмосе, подтвержден полет (само утверждение состоялось в мае 2021 года) в марте 2022 года Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать сразу трех российских профессиональных космонавтов.

Также подтвержден полет в основном экипаже МКС-68 (он также был утвержден в мае прошлого года) Анны Кикиной, единственной на сегодняшний день женщины-космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса. Она должна полететь в сентябре на корабле "Союз МС-22" вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Пока Анне удалось "слетать" в космос лишь на Земле - в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне, который был проведен в Институте медико-биологических проблем РАН в ноябре 2017 года.

Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.

Если все случится, то Анна Кикина станет в истории отечественной космонавтики пятой женщиной-профессиональным космонавтом, которая преодолеет притяжение Земли. Напомним: после Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос). Потом дважды побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Но возможен и еще один вариант. В Роскосмосе рассказали, что в случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрестных" полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" - астронавта NASA Франциско Рубио.

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