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20 января 2022 г.

Указ главы Республики Крым от 19 января 2022 года № 7-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 19 января 2022 г.
Опубликован 20 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на дистанционную форму работы.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на сотрудников, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. С 24 января 2022 года и до особого распоряжения руководителям государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных и муниципальных учреждений Республики Крым обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50 % штатной численности работников.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50 % штатной численности работников.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на сотрудников, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.";

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. С 24 января 2022 года и до особого распоряжения Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут покидать учреждения на время отпуска либо по другим обстоятельствам бытового характера.";

дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

"36-1. С 24 января 2022 года и до особого распоряжения Министерству здравоохранения Республики Крым:

36-1.1. Совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, медицинским организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности приостановить работу по проведению диспансеризации населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением углублённой диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

36-1.2. Обеспечить работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи, за исключением случаев оказания медицинской помощи беременным, детям, больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обследований для направления на получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, вакцинации, углублённой диспансеризации граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выписки рецептов на льготное лекарственное обеспечение, а также иных случаев, требующих безотлагательного решения.

36-1.3. Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского страхования.";

в приложении 16:

дополнить строками 281 - 283 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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