Музыкальные критики полагают, что таланту личности чаще всего свойственна категория количественная. И судя по творческим поискам и открытиям народной артистки Российской Федерации Ирины Аллегровой, которая отмечает 20 января свой юбилей, этот вывод подтверждает вся ее жизненная биография.

"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении, которое адресовал яркому украшению российской эстрады Александр Лукашенко.

В Синеокой, констатировал президент, слова которого цитирует его пресс-служба, Ирину Аллегрову знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству. Пожелав юбиляру доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений, глава государства подчеркнул, что ее "творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами".

Талант и душевную красоту, утверждают ее поклонники, Ирина Александровна переняла от своих родителей. Ее отец был театральным режиссером, носил звание заслуженного артиста сразу двух советских республик: России и Азербайджана, а мама, Серафима Сосновская, с успехов совмещала выступление на театральной и оперной сценах.

Видимо этим и объясняется раннее увлечение миром искусства и самой Аллегровой. В музыкальной школе Ирине даже прочили большое будущее пианистки, но она уже тогда мечтала о вокальной карьере. Правда, параллельно с музыкальной школой успевала посещать балетный кружок и рисовала эскизы одежды.

Первым местом работы будущей эстрадной звезды, уточняют биографы Аллегровой, стал Ереванский оркестр под управлением Константина Орбеляна. А спустя несколько лет решила покорить столицу, выступала в ансамбле "Молодые голоса" и вскоре стала лауреатом всесоюзного вокального конкурса "Сочи-78".

Очередной поворот в ее творческой жизни обозреватели связывают с началом ее сольной карьеры. Всенародная слава и любовь зрителей пришли к Ирине Аллегровой после исполнения таких хитов, как "Императрица", "Странник мой", "Угонщица", "Я тучи разведу руками", "С днем рождения!". Всего дискография певицы насчитывает около двух десятков сольных альбомов. А ее партнерами по сцене стали Григорий Лепс и Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев. В конце 2007 года Аллегрова в дуэте с Григорием Лепсом победила в "Золотом граммофоне", где они спели песню "Я тебе не верю".

Правда, десять лет назад Ирина Аллегрова объявила о завершении концертной деятельности и старте прощального гастрольного тура, который в будущем охватил не только Россию, но и страны СНГ, Европу и Америку. "Прощание" длилось до 2014 года, а в 2015-м Ирина Аллегрова заявила о "перезагрузке" своего творчества. Вместе с новой креативной командой у нее открылось второе дыхание.