Моделирование показало, каким был Марс три миллиарда лет назад

Международная команда исследователей на основе известных науке данных смоделировала несколько возможных сценариев истории Марса. Результаты показали, что в древности Кранная планета могла обладать крупным поверхностным океаном, а также влажным и холодным климатом.

Работа исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней рассказывает Phys.org. В своей статье ученые описывают теорию, объясняющую возможные климатические условия на поверхности Марса, которые существовали в глубокой древности.

Ранее другие исследователи пришли к выводу, что на Красной планете в прошлом мог существовать поверхностный океан. На Марсе были обнаружены следы существования рек, озер и ручьев, а также цунами. Однако существующие климатические модели с этими открытиями не увязывались.

В своей работе астрономы впервые совершили попытку согласовать разрозненные и зачастую противоречивые данные. Моделирование показало, что такой сценарий возможен, но при соблюдении ряда условий. Как минимум частично проблема понимания климатической истории Марса снимается, если допустить, что порядка трех миллиардов лет назад Марс обладал влажным и холодным климатом. В этом случае, предполагают исследователи, на Красной планете мог существовать океан, даже несмотря на низкие температуры.

Такое было бы возможно, если бы в атмосфере Марса оказалось достаточно водорода. Проведенные расчеты показали, что даже если бы только 10 процентов атмосферы состояло из водорода, а остальное - из углекислого газа, то этого хватило бы для создания небольшого парникового эффекта. Данный сценарий предполагает, что при таких условиях марсианский океан мог быть близок к точке замерзания. Однако он не замерзал бы благодаря механизму циркуляции, которая переносила бы тепло в случае выпадения даже небольшого количества осадков.

Моделирование также указало, что океан, если он существовал, вероятно, располагался в северной части планеты. К такому выводу ученые пришли из-за наличия там массивного низменного бассейна. В этом случае, предполагают ученые, крупные массивы южных частей планеты могли быть покрыты льдом.