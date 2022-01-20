МИД: Лавров и Блинкен обсудят в Женеве предложения по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся 21 января в Женеве. Речь пойдет о российских предложениях по гарантиям безопасности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"В ходе встречи предполагается оценить результаты состоявшихся переговоров межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. Также определиться с возможными дальнейшими шагами, имею в виду, прежде всего, дальнейшее представление американской стороной письменного ответа с постатейными комментариями на российские документы", - подчеркнула Захарова.