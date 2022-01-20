Минтранс прокомментировал проверку в отношении замминистра Токарева

В Минтрансе РФ подтвердили факт проведения проверки в отношении замминистра транспорта РФ Владимира Токарева. В пресс-службе ведомства сообщили, что министр транспорта Виталий Савельев в курсе ситуации и хода проверки. Также отмечается, что все необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме.

В МВД сегодня также подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении замглавы Минтранса. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Сообщается, что с 2016 по 2018 год Токарев, в то время на должности первого заместителя генерального директора ООО "СпецТрансСтрой", "в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "СпецТрансСтрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций".

Токарев задержан и заключен в изолятор временного содержания. В ближайшее время Хорошевский районный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ доставили Токарева в Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу. Это произошло в рамках следственных действий по делу о коррупции.