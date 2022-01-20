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20.01.2022 15:01
Рубрика: Экономика

Минздрав готов разрешить "Спутник лайт" для вакцинации беременных

Текст: Нина Егоршева

"Спутник лайт" будет разрешен для вакцинации беременных наравне со "Спутником V". Никаких противопоказаний для его применения нет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейла Адамян.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Никаких реальных противопоказаний, кроме общих, нет против прививки во время беременности. Более того, во всех странах мира нет даже ограничений по сроку беременности, это у нас только с 22-й недели. Если разрешена прививка "Спутник V", то естественно, что компонент "Спутника V" - "Спутник лайт" - тем более будет разрешен, здесь нет противопоказаний", - сообщила она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом эксперт пояснила, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку как через кровь, так и с грудным молоком. Тем не менее, кормящим мамам, которые решили сделать прививку, лучше сначала проконсультироваться с врачом, отметила Адамян.

Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Согласно этому документу женщинам, как во время беременности, так и во время грудного вскармливания, нельзя прививаться "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (лиофилизированный "Спутник"), "Спутником Лайт", а также вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом для "Спутника V" беременность и грудное вскармливание противопоказаниями не являются. При этом ряд экспертов выразили недоумение по поводу включения в список запрещенных к применению вакцин для двух этих состояний "Спутника Лайт".

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