Минздрав готов разрешить "Спутник лайт" для вакцинации беременных

"Спутник лайт" будет разрешен для вакцинации беременных наравне со "Спутником V". Никаких противопоказаний для его применения нет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейла Адамян.

"Никаких реальных противопоказаний, кроме общих, нет против прививки во время беременности. Более того, во всех странах мира нет даже ограничений по сроку беременности, это у нас только с 22-й недели. Если разрешена прививка "Спутник V", то естественно, что компонент "Спутника V" - "Спутник лайт" - тем более будет разрешен, здесь нет противопоказаний", - сообщила она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом эксперт пояснила, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку как через кровь, так и с грудным молоком. Тем не менее, кормящим мамам, которые решили сделать прививку, лучше сначала проконсультироваться с врачом, отметила Адамян.

Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Согласно этому документу женщинам, как во время беременности, так и во время грудного вскармливания, нельзя прививаться "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (лиофилизированный "Спутник"), "Спутником Лайт", а также вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом для "Спутника V" беременность и грудное вскармливание противопоказаниями не являются. При этом ряд экспертов выразили недоумение по поводу включения в список запрещенных к применению вакцин для двух этих состояний "Спутника Лайт".