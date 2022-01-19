Минздрав перечислил тех, кому не нужно делать прививку от COVID-19

Уже год продолжается вакцинация (а теперь уже идет ревакцинация) россиян от коронавируса. Сейчас уже ясно, что все российские вакцины безопасны - тяжелых осложнений они не вызывают. И все же в некоторых случаях прививку нужно отложить, а иногда - отказаться вовсе. Перечень медицинских противопоказаний, на основании которого пациенты смогут получить отвод от вакцинации, составили ведущие эксперты страны и утвердил своим приказом глава минздрава Михаил Мурашко. Сегодня этот документ опубликован в ежедневном номере "РГ".

Документ тем более важен, что с февраля начнет действовать новый порядок оформления медицинских отводов от прививки - сведения об этом будут передаваться в федеральную базу данных и отражаться в виде QR-кода в личном кабинете человека на портале государственных услуг.

Понятно, что для корректного оформления медотвода у каждого врача, по роду обязанностей связанного с вакцинацией, должен быть единый документ с конкретной информацией - в каких случаях и каким препаратом прививку проводить нельзя. Врачи и пациенты, принимая решение о том, можно или нет делать прививку и какой вакциной, смогут теперь опираться на официальный документ, отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Правда, никаких особенных новых "табу" для противоковидных прививок в публикуемом сегодня приказе не прибавилось - все противопоказания указаны в инструкциях по применению к каждой из разрешенных в России вакцин. При подготовке приказа специалисты систематизировали эту информацию, сведя ее в единый нормативный акт. Конечно, таким обобщенным перечнем гораздо удобнее пользоваться.

"Все противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, утвержденные минздравом, можно разделить на две группы. Первая - это противопоказания, одинаковые и общие для всех вакцин, имеющих допуск к применению в России, обусловленные исключительно состоянием здоровья человека, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Здесь речь идет прежде всего об аллергических заболеваниях, некоторые из которых делают вакцинацию невозможной из-за высокого риска опасных для жизни осложнений. В этом случае медицинский отвод от вакцинации является пожизненным. Сюда же включены острые инфекционные заболевания и обострения хронических заболеваний. Но в таких случаях противопоказания являются временными и вакцинация становится возможной после купирования активных проявлений заболеваний".

Вторая группа противопоказаний определяется особенностями клинических исследований вакцин. То есть запрет на использование того или иного препарата предусмотрен для тех групп населения, которые не были включены в эти испытания. "Эти противопоказания отличаются в зависимости от вида вакцины", - подчеркнул Михаил Каган.

Например, к таким противопоказаниям относятся такие периоды в жизни женщины, как беременность и время грудного вскармливания. Таким пациенткам нельзя прививаться "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (лиофилизированный "Спутник"), "Спутником Лайт", а также вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом для "Спутника V" беременность и грудное вскармливание противопоказаниями не являются - это единственная вакцина, которую применяют у будущих мам и только родивших. При этом отметим, что в клинических рекомендациях по оказанию медпомощи беременным и роженицам говорится, что прививка "Спутником V" должна проводиться только в тех случаях, когда "ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", начиная с 22-й недели беременности.

Примерно такой же подход применялся при принятии решения по поводу пожилых пациентов. "Спутник V", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона" прошли клинические испытания с участием добровольцев старше 60 лет. Поэтому они разрешены к вакцинации возрастной группы 60+. Однако "Гам-КОВИД-Вак-Лио", а также "ЭпиВакКорона-Н" попали под запрет - так как пока нет результатов испытаний этих вакцин в старшей возрастной группе. По вакцине "КовиВак" такие исследования идут, но пока они не завершены. Поэтому этот препарат также пока не рекомендуют для 60-летних и старше.

Что касается подростков старше 12 лет, для них разрешена единственная вакцина - "Спутник-М". Поэтому "недостижение возраста 18 лет", согласно документу, является противопоказанием к применению всех остальных вакцин.

Много вопросов также по поводу прививки у онкологических больных. По документу, злокачественные новообразования являются противопоказанием к вакцинации всеми российскими вакцинами, кроме "Спутника V" и "Спутника Лайт". При этом, решая вопрос о прививке в таких случаях, надо учесть методические рекомендации минздрава, в которых говорится, что вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") рекомендована "без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания".

Важное дополнение: комментируя документ, в министерстве предупредили, что люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, относятся к группе риска по развитию тяжелых осложнений COVID-19 и постковидного синдрома. Поэтому они должны особенно беречься, тщательно соблюдая все возможные меры защиты, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

"Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей", - отмечается в сообщении Минздрава России.

Анонс

Редакция "Российской газеты" пригласила для участия в "Горячей линии" представителей Министерства здравоохранения России. Компетентные специалисты ответят на вопросы наших читателей о проведении вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, существующих противопоказаниях и оформлении медицинского отвода. О времени проведения "Горячей линии" мы сообщим дополнительно.

Вопрос - ответ

На вопросы о противопоказаниях к прививке против COVID-19 "Российской газете" ответил главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Почему в противопоказания включено применение детской вакцины у взрослых и, наоборот, детям нельзя делать прививку взрослой вакциной?

Разные вакцины от одной и той же инфекции разрабатываются для детей и взрослых - это традиционно, так было всегда. Состав может быть одним и тем же, но в детских и взрослых вакцинах применяется разная дозировка искомого препарата. Поэтому и в случае с коронавирусной инфекцией все ровно то же самое. "Гам-КОВИД-Вак-М" - вакцина, предназначенная для подростков старше 12 лет. В ней концентрация антигена в несколько раз меньше, чем во взрослой вакцине. Тем не менее в клинических испытаниях все дети дали на эту вакцину очень хороший иммунный ответ без каких-то побочных эффектов.

Почему в противопоказания включены ОРВИ и инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта?

ОРВИ - это опять же традиционное противопоказание.

Любые острые заболевания, перенесенные в среднетяжелой и тяжелой форме, являются противопоказаниями к вакцинации. ОРВИ, я думаю, включены в перечень потому, что это респираторные вирусные инфекции, и не все ОРВИ, и это нормально, подвергаются вирусологической расшифровке. То есть подразумевается, что часть случаев заболевания с проявлением ОРВИ это может быть ковид - например, в самой начальной стадии. Естественно, что после свежего ковида или в период заболевания, даже если оно протекает очень легко, вакцинироваться смысла нет, и даже можно навредить.