"Молдовагаз" до конца дня погасит долг перед "Газпромом"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала национальную компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января погасить долг перед "Газпромом", чтобы республика не осталась без голубого топлива. Для этого молдавский кабмин выделит специальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Агентство напоминает, что "Молдовагаз" полностью расплатилась за газ, полученный от РФ в декабре, однако компании не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж.

Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему.

"До конца 20 января 2022 года "Молдовагаз" обеспечит" Газпрому" полную оплату 50 процентов стоимости объема природного газа за январь", - говорится в решении комиссии. Схема внутреннего транша такова: министерство труда и социальной защиты Молдавии авансом переведет "Молдовагазу" средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям на период с январь по март. Всего "Молдовагаз" получит около 26 миллионов долларов. Минфин же обеспечит перевод средств из бюджета компании, как только получит документы от минсоцтруда.

Как известно, "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после долгих переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" пошел Кишиневу навстречу, согласившись заключить сделку практически на условиях молдавской стороны при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей. Уже в ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, и ей понадобилась отсрочка.