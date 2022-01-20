Новости

Мишустин: Новый штамм "омикрон" более контагиозен 17:04
С американского инвестора Майкла Калви сняты ограничения по выходу из дома 17:04
"Молдовагаз" до конца дня погасит долг перед "Газпромом" 16:51
Названо условие признания российских углеродных единиц 16:47
Роспотребнадзор назвал главные свойства "омикрона" 16:46
Подросткам сохранят соцвыплаты при устройстве на работу 16:42
За 2022 год парк Sukhoi Superjet 100 достигнет 192 единиц 16:32
Более двух тысяч вагонов испортили вандалы на МЖД в 2021 году 16:25
Депутат Госдумы: Новые санкции США - неработающие страшилки 16:23
Минздрав разъяснил, когда пациентам с COVID-19 нужна госпитализация 16:20
В ПФР напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1200 рублей 16:18
В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев заражения "омикроном" 16:10
В Петербурге суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве Талькова 15:53
Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале 15:33
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии 15:32
Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер 15:31
СК поставил точку в расследовании уголовного дела Михаила Абызова 15:20
C 24 января в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой 15:19
На Кубани предупредили о затяжном шторме со снегом и ветром 15:13
"Миллионеры-патриоты" из девяти стран попросили взимать с них больше налогов 15:09
Подлодка "Волхов" провела пуск ракеты "Калибр" в Японском море 15:01
Минздрав готов разрешить "Спутник лайт" для вакцинации беременных 15:01
ВМФ России проведет серию учений со всеми флотами 14:59
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников 14:53
Задача максимум перед нашими олимпийцами поставлена - быть третьими в командном зачете, задача минимум - пятое место 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 16:51
Рубрика: В мире

"Молдовагаз" до конца дня погасит долг перед "Газпромом"

Текст: Марина Алешина

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала национальную компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января погасить долг перед "Газпромом", чтобы республика не осталась без голубого топлива. Для этого молдавский кабмин выделит специальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов

Агентство напоминает, что "Молдовагаз" полностью расплатилась за газ, полученный от РФ в декабре, однако компании не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж.

Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему.

"До конца 20 января 2022 года "Молдовагаз" обеспечит" Газпрому" полную оплату 50 процентов стоимости объема природного газа за январь", - говорится в решении комиссии. Схема внутреннего транша такова: министерство труда и социальной защиты Молдавии авансом переведет "Молдовагазу" средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям на период с январь по март. Всего "Молдовагаз" получит около 26 миллионов долларов. Минфин же обеспечит перевод средств из бюджета компании, как только получит документы от минсоцтруда.

Как известно, "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после долгих переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" пошел Кишиневу навстречу, согласившись заключить сделку практически на условиях молдавской стороны при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей. Уже в ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, и ей понадобилась отсрочка.

В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Песков заявил об опасениях новой войны на Украине
Депутат Госдумы: Новые санкции США - неработающие страшилки
За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз обяжет маркировать домашних животных
"Молдовагаз" до конца дня погасит долг перед "Газпромом"
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане