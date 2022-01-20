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20.01.2022 17:24
Рубрика: Экономика

Мурашко: Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что все данные по российской вакцине "Спутник V" переданы в ВОЗ. По словам министра, ориентировочно визит экспертов может состояться уже в феврале.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале, - цитирует слова министра ТАСС.

Недавно "РГ" сообщала, что наш "Спутник V" признан уже более чем в 70 странах мира. Так, люди, сделавшие прививку российской вакциной, теперь получили официальный статус вакцинированных в Австралии. Среди других стран, признающих нашу вакцину, Кипр, Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина. По словам помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова, расширение списка стран однозначно говорит, что в мире нет сомнений в высокой эффективности российской вакцины.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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