Мурашко: Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что все данные по российской вакцине "Спутник V" переданы в ВОЗ. По словам министра, ориентировочно визит экспертов может состояться уже в феврале.

- Досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале, - цитирует слова министра ТАСС.

Недавно "РГ" сообщала, что наш "Спутник V" признан уже более чем в 70 странах мира. Так, люди, сделавшие прививку российской вакциной, теперь получили официальный статус вакцинированных в Австралии. Среди других стран, признающих нашу вакцину, Кипр, Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина. По словам помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова, расширение списка стран однозначно говорит, что в мире нет сомнений в высокой эффективности российской вакцины.