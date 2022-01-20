МВД не собирается возвращать штрафы за превышение средней скорости

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин давал поручение МВД и Минюсту проработать вопрос о введение наказания за такое нарушение. В полиции пришли к выводу, что правовые пробелы в законодательстве препятствуют вынесению подобных штрафов. Поэтому говорить об их возвращении преждевременно.

Правовые пробелы заключаются в том, что любое административное правонарушение характеризуется местом и временем его совершения. На что указал Верховный суд. При измерении средней скорости движения автомобиля на протяженном участке невозможно установить ни место, ни время, где произошло превышение скорости. Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения правонарушения - недопустимо, в том числе и потому, что разные части этого участка могут относиться к юрисдикции разных судов.

Решение Верховного суда по этому вопросу было принято в 2019 году. С тех пор большинство судов начало отменять постановления о средней скорости именно по причине невозможности установить время и место нарушения. А в прошлом году МВД отказалось от оформления таких нарушений из-за неоднозначной судебной практики и этих правовых пробелов.

Примечательно, что сейчас МВД и Росстандарт разрабатывают новый ГОСТ для комплексов фотовидеофиксации. В нем прописываются требования к камерам, например, дальность их измерения и составы правонарушений, которые они могут фиксировать. Предполагается, что комплексы должны уметь фиксировать среднюю скорость, а также опасное вождение.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым правительство должно установить правила для установки комплексов фотовидеофиксации и оформлении материалов с них. Но ни ГОСТ, ни правила, которые разработает правительство, правовой пробел с установлением времени и места совершения правонарушения не решат. Для этого нужно вносить другие поправки.

Например, рабочая группа ОНФ по защите прав автомобилистов предлагает закрепить в КоАП понятие средней скорости. И установить, что средняя скорость измеряется на участке с одинаковым ограничением скоростного режима, не имеющего альтернативного объезда, позволяющего проехать его быстрее, и находящегося в юрисдикции одного суда. Подобная формулировка закрепляется и в проекте нового ГОСТ. Только закреплять ее надо именно в КоАП, потому что именно Кодекс определяет, что считать административным правонарушением.

Кстати, именно по причине невозможности установления места и времени совершения правонарушения нельзя будет применять автоматические камеры для выявления опасного вождения, когда за него введут ответственность. Ведь там не только протяженный участок, но еще должно быть совершено несколько нарушений. Если технически решить вопрос с выявлением такого нарушения можно, то юридически - нет. В какой момент совершение того или иного нарушения вдруг становится уже опасным вождением? Где место и время совершения именно этого нарушения?