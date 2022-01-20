На дорогах появятся более 750 автоматических комплексов для контроля веса авто

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, усиливающую контроль за тяжелыми и крупногабаритными грузовиками. Вводится автоматическая система контроля за тем, чтобы грузовики не превышали нормы по весу и габаритам. Фиксировать подобные нарушения будут специальные комплексы.

"Подготовленные поправки к КоАП наделяют Ространснадзор полномочиями рассматривать дела по нарушениям правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Речь идет о ситуациях, когда габариты или масса машины превышают допустимые нормы", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что согласно законодательству, для проезда по дорогам общего пользования грузовой транспорт должен иметь допустимые габариты, массу и нагрузку на оси. Предельные параметры установлены правительством страны. Если транспортное средство превышает нормативы, ему требуется специальное разрешение.

В случае превышения массы или осевой нагрузки на 2-10 процентов или габаритов до 10 сантиметров водителю грозит штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Юридическому лицу - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Если же масса или осевая нагрузка превышают 50 процентов от допустимых норм или габариты выходят от 50 сантиметров сверх нормы, то водителю грозят штрафы уже от 7 тысяч до 10 тысяч. Юридическому лицу - от 400 тысяч до 500 тысяч. Собственнику транспортного средства в таком случае грозит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как говорится в материалах к законопроекту, до 2027 года планируется установить 387 пунктов автоматического весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения. Кроме того, планируется установить 366 таких пунктов на дорогах регионального и межмуниципального значения. То есть всего появится 753 пункта автоматического контроля.

"Сегодня в случае фиксации подобных нарушений техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, к ответственности водителей и перевозчиков привлекают органы ГИБДД. Однако для МВД функции по весогабаритному контролю являются несвойственными. Поэтому и предлагается наделить соответствующими полномочиями Ространснадзор. Предполагаемые изменения будут стимулировать водителей к соблюдению законодательства о движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств", - подвел итог глава Правления АЮР.