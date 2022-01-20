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20.01.2022 10:09
Рубрика: Культура

Общественный совет Минкультуры обсудил, какие фильмы лучше снимать в России

Текст: Сусанна Альперина
В Минкультуры, в форме круглого стола, прошло заседание Общественного совета ведомства. На нем были внесены предложения по господдержке фильмов, а также высказаны мнения по работе Экспертных советов, которые занимаются предоставлением субсидий из федерального бюджета.

В начале заседания Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко рассказала о проделанной работе по поддержке киноотрасли в 2021 году. Так, она напомнила, что Минкультуры России в прошлом году поддержало 356 фильмов, а также 25 проектам оказал поддержку Фонд кино. Кроме того, при поддержке Министерства состоялись 97 мероприятий, Госфильмофондом России было оцифровано более двух тысяч фильмов.

Фото: предоставлено Vega Film
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Светлана Максимченко перечислила ряд инициатив по развитию киноотрасли, работа над которыми продолжается. Она отметила, что в прошлом году были обновлены правила предоставления субсидии на поддержку кинематографии, а также впервые за более чем 30 лет - правила оказания услуг по показу фильмов. По ее словам, важным направлением является развитие кинопроизводства в регионах, деятельности отечественных киностудий.

В ходе заседания Светлана Максимченко рассказала, что одним из приоритетных направлений поддержки кинопроектов для Министерства культуры является кино социальной направленности. Так, в 2021 году ведомство отмечало фильмы, посвященные популяризации культурного достояния России, достижениям людей с ограниченными возможностями, а также современным героям.

"Мы получили очень много заявок, рассказывающих о героях прошлого. Но мы стремимся поддерживать фильмы, которые ведут повествование о героях настоящего. Например, уже сейчас начались съемки документальных и игровых фильмов о врачах и ученых, борющихся с пандемией коронавируса", - сказала Светлана Максимченко.

Режиссер Юрий Кара обратил внимание, что важно вдохновлять подрастающее поколение, показывая в кино героические поступки их современников. Он поблагодарил Минкультуры России за поддержку социально значимых фильмов, в частности фильма "Вызов" о работе на МКС, съемки которого проходили в прошлом году.

Светлана Максимченко отметила, что популяризации социально значимых отечественных фильмов будет способствовать присоединение кинотеатров с 1 февраля к программе "Пушкинская карта". Владельцы карт смогут приобрести по ней билеты на отечественные фильмы, что будет мотивировать кинотеатральные сети включать в репертуар современные российские картины и проводить ретроспективные показы.

Как подчеркнул председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов, в фильмах важно показывать образы родителей и старшего поколения, тех кто участвует в формировании мировоззрения и прививает любовь к искусству молодому поколению. С ним согласилась генеральный директор кинокомпании "Родина" Ирина Мисанова. Она отметила, что необходимо создавать картины, посвященные процессу воспитания, создающие образ малой родины.

Журналист и режиссер Владимир Большаков добавил, что важно показывать в кино правильные примеры для подражания, рассказывать биографии исторических личностей.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры
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Также на заседании Общественного совета заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Галина Сыцко рассказала о нововведениях 2021 года по части обновления состава Экспертных советов, отбирающих фильмы, которым будет выделена государственная поддержка. По ее словам, основу Экспертных советов, как и ранее, составляют кинематографисты - режиссеры, продюсеры, сценаристы. Кроме того, в совет вошли специалисты, ответственные за показ кинокартин - дистрибьюторы, представители главных телевизионных холдингов. В прошлом году впервые в совет пригласили представителей онлайн-платформ и организаторов кинофестивалей.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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