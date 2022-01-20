Общественный совет Минкультуры обсудил, какие фильмы лучше снимать в России

В Минкультуры, в форме круглого стола, прошло заседание Общественного совета ведомства. На нем были внесены предложения по господдержке фильмов, а также высказаны мнения по работе Экспертных советов, которые занимаются предоставлением субсидий из федерального бюджета.

В начале заседания Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко рассказала о проделанной работе по поддержке киноотрасли в 2021 году. Так, она напомнила, что Минкультуры России в прошлом году поддержало 356 фильмов, а также 25 проектам оказал поддержку Фонд кино. Кроме того, при поддержке Министерства состоялись 97 мероприятий, Госфильмофондом России было оцифровано более двух тысяч фильмов.

Светлана Максимченко перечислила ряд инициатив по развитию киноотрасли, работа над которыми продолжается. Она отметила, что в прошлом году были обновлены правила предоставления субсидии на поддержку кинематографии, а также впервые за более чем 30 лет - правила оказания услуг по показу фильмов. По ее словам, важным направлением является развитие кинопроизводства в регионах, деятельности отечественных киностудий.

В ходе заседания Светлана Максимченко рассказала, что одним из приоритетных направлений поддержки кинопроектов для Министерства культуры является кино социальной направленности. Так, в 2021 году ведомство отмечало фильмы, посвященные популяризации культурного достояния России, достижениям людей с ограниченными возможностями, а также современным героям.

"Мы получили очень много заявок, рассказывающих о героях прошлого. Но мы стремимся поддерживать фильмы, которые ведут повествование о героях настоящего. Например, уже сейчас начались съемки документальных и игровых фильмов о врачах и ученых, борющихся с пандемией коронавируса", - сказала Светлана Максимченко.

Режиссер Юрий Кара обратил внимание, что важно вдохновлять подрастающее поколение, показывая в кино героические поступки их современников. Он поблагодарил Минкультуры России за поддержку социально значимых фильмов, в частности фильма "Вызов" о работе на МКС, съемки которого проходили в прошлом году.

Светлана Максимченко отметила, что популяризации социально значимых отечественных фильмов будет способствовать присоединение кинотеатров с 1 февраля к программе "Пушкинская карта". Владельцы карт смогут приобрести по ней билеты на отечественные фильмы, что будет мотивировать кинотеатральные сети включать в репертуар современные российские картины и проводить ретроспективные показы.

Как подчеркнул председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов, в фильмах важно показывать образы родителей и старшего поколения, тех кто участвует в формировании мировоззрения и прививает любовь к искусству молодому поколению. С ним согласилась генеральный директор кинокомпании "Родина" Ирина Мисанова. Она отметила, что необходимо создавать картины, посвященные процессу воспитания, создающие образ малой родины.

Журналист и режиссер Владимир Большаков добавил, что важно показывать в кино правильные примеры для подражания, рассказывать биографии исторических личностей.

Также на заседании Общественного совета заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Галина Сыцко рассказала о нововведениях 2021 года по части обновления состава Экспертных советов, отбирающих фильмы, которым будет выделена государственная поддержка. По ее словам, основу Экспертных советов, как и ранее, составляют кинематографисты - режиссеры, продюсеры, сценаристы. Кроме того, в совет вошли специалисты, ответственные за показ кинокартин - дистрибьюторы, представители главных телевизионных холдингов. В прошлом году впервые в совет пригласили представителей онлайн-платформ и организаторов кинофестивалей.