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20.01.2022 13:00
Рубрика: Власть

Песков назвал позитивным фактом готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Сигналы из Соединенных Штатов Америки о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
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Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что такие сигналы есть.

- Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне, - заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее "РГ" писала о том, что уже несколько дней Великобритания самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что уже было осуществлено не менее шести рейсов, речь идет о порядка 460 тонн вооружений.

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