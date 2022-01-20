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20.01.2022 11:33
Рубрика: Власть

МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие

Уже несколько дней Великобритания самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: AP Photo
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Она отметила, что уже было осуществлено не менее шести рейсов. По словам Захаровой, каждое судно может взять на борт около 77 тонн груза. То есть речь идет о в общей сложности порядка 460 тонн вооружений.

Накануне "РГ" сообщала о том, что Британия поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Тогда, по данным СМИ, груз был доставлен двумя транспортниками королевских ВВС.

Ранее глава минобороны Соединенного Королевства заявил о том, что его страна расширит военную помощь Украине, включив в нее оружие для борьбы с танками. Кроме того, сообщалось о том, что на Украину прибудут инструкторы, чтобы провести обучение.

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