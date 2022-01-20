Песков назвал срок получения ответа по гарантиям безопасности

Письменный ответ от США по гарантиям безопасности ожидается на днях, возможно, и на следующей неделе. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили, станет ли негативным сигналом отсутствие таких документов на встрече в Женеве, и имеет ли значение время в данном случае. "Имеет", - ответил он.

"Мы говорим, что ожидаем получить это на днях. Совершенно не обязательно завтра", - уточнил пресс-секретарь российского лидера. На вопрос о том, приемлемо ли для Москвы, если это случится на следующей неделе, он ответил утвердительно.