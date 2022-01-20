Песков об инициативе признать ДНР и ЛНР: Сначала должна проголосовать Госдума

"Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - заявил Песков. Он подчеркнул, что сначала "в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято".

На вопрос, доложили ли президенту об обращении депутатов, Песков ответил: "Нет, потому что его пока нет".

Напомним, в среду группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение палаты проект обращения Думы к президенту России, в котором предлагается признать независимость ДНР и ЛНР. Свою инициативу коммунисты мотивировали тем, что в республиках уже сложились полноценные органы власти. Парламентарии также предлагают провести с Донецком и Луганском переговоры о создании правовой основы межгосударственных отношений с РФ.