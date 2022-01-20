Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему на льду и в снегу тормозить нужно абсолютно разными способами.

"Снежное покрытие от ледового отличается тем, что на нем достаточно эффективно работает протектор шины, обеспечивая хороший (по зимним меркам) контакт с покрытием.

Кроме того, при торможении снег и так создаёт дополнительное сопротивление качению, поскольку в процессе замедления автомобиля начинает скапливаться перед колёсами, фактически увеличивая площадь их пятна контакта с поверхностью. Поэтому на снежном покрытии автомобиль замедляется достаточно эффективно, а это значит, что можно использовать более грубую работу с педалью тормоза, активно задействуя систему ABS. Правда, если под снегом лёд, то здесь возникает совсем другой эффект. Поскольку снег, забивая протектор, исключает надежное замедление автомобиля.

Если же говорить о ледовом покрытии, то с ним взаимодействовать намного сложнее. Ведь на ровном льду колёсам очень тяжело за что-нибудь зацепиться. В результате грубая работа по педали тормоза сразу приводит к блокировке колёс. И в дело вступает система ABS, которая в подобных условиях хоть и обеспечивает какое-то замедление, тем не менее не является наилучшим решением, так как работает через блокировку колёс. То есть через ошибку, что явно не уменьшает длину тормозного пути.

Поэтому в условиях ледовых покрытий желательно тормозить аккуратно, контролируя эффективность замедления автомобиля и находясь на грани блокировки колёс или срабатывания ABS. Впрочем, такой стиль торможения достаточно сложно исполнить в стрессовых ситуациях, он больше подходит для штатных режимов снижения скорости. Кстати, по мере снижения температуры лёд становится намного более твёрдым и при ниже 20 градусов Цельсия, например, шипы утрачивают свою эффективность, это стоит учитывать в своих действиях", - отметил специалист.