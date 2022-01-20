Премьер-министр Финляндии считает маловероятным вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает "очень маловероятным" вступление страны в Североатлантический альянс в срок полномочия нынешнего финского правительства. Об этом она заявила в интервью информагентству REUTERS.

"Мы не являемся участником организации и не обсуждали вступление в нее", - сказала она, поставив таким образом точку в дальнейших спекуляциях на данную тему.

Напомним, что несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в альянс в очень короткие сроки, так как данные страны соответствуют всем стандартам альянса.

Кстати, сегодня президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция не изъявляли желания присоединиться к Североатлантическому альянсу.