Глава Рыбинска Денис Добряков ушел в отставку

Глава второго по величине города Ярославской области - Рыбинска - Денис Добряков сложил с себя полномочия.

"Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите", - сообщил Добряков на своей странице в соцсети, добавив, что Рыбинск был и остается для него любимым и родным городом, и попросив его беречь.

"Задел для последующей работы очень большой, команда профессиональная, развитие будет продолжаться, я уверен", - заключил мэр.

В пресс-службе администрации Рыбинска подтвердили, что Денис Добряков сложил с себя полномочия главы города по собственному желанию, подав соответствующее заявление в представительный орган - муниципальный Совет.

- Документ был официально зарегистрирован. С этого момента полномочия главы прекращаются, - пояснили в администрации.

Исполняет полномочия мэра первый заместитель главы администрации города Алексей Рябченков.

Денис Добряков руководил Рыбинском пять лет и в сентябре 2021 года снова одержал победу на выборах мэра с результатом 42, 88 процента голосов избирателей. Рыбинск - единственный город в Ярославской области, где главу выбирают прямым голосованием населения.