Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков дал советы москвичам в связи с распространением в городе нового штамма коронавируса "омикрон". "Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы заболевания, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать", - подчеркнул он.

По его словам, симптомы нового штамма очень схожи с обычной простудой: заложенность носа, боль и першение в горле. Лечить это нужно привычными способами: "Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день". Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке.

И далее: "Важно помнить, что при легких и быстро проходящих симптомах достаточно симптоматического лечения, и о приеме каких-либо антибиотиков не может быть и речи. Эти препараты необходимо применять только по назначению врача и в строгом соответствии с намеченным курсом лечения".

Важно также регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе. Это облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции. Свежий воздух, в первую очередь, необходим пожилым и людям с хроническими заболеваниями.