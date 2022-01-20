Новости

Доктор Мясников рассказал, что делать при заражении "омикроном" 09:36
Наталья Сергунина: На катке ВДНХ пройдет благотворительный день 09:30
Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках "омикрона" 09:28
Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых кредитных карт в России 08:56
Касаткина обыграла Линнет во втором раунде Australian Open 08:55
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто" 08:30
Вирусолог рассказал, кого не коснется сокращение карантина до семи дней 08:11
Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных 07:53
В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России 07:25
Посол Бикантов: Журналистов из РФ в ЦАР убили боевики группировки 3R 06:22
Японские ученые: У курильщиков в два раза чаще бывает тяжелый COVID-19 05:20
Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России 04:31
В Южно-Сахалинске "заминировали" здание администрации 04:24
Врач Хухрев рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19 03:30
Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену 02:43
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время 01:53
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей 01:24
Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет 00:47
Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона 00:14
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам 19.01.2022
В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью" 19.01.2022
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена 19.01.2022
Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос 19.01.2022
Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления 19.01.2022
МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках 19.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 09:28
Рубрика: Общество

Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

Текст: Любовь Проценко

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков дал советы москвичам в связи с распространением в городе нового штамма коронавируса "омикрон". "Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы заболевания, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать", - подчеркнул он.

Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона"

По его словам, симптомы нового штамма очень схожи с обычной простудой: заложенность носа, боль и першение в горле. Лечить это нужно привычными способами: "Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день". Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке.

И далее: "Важно помнить, что при легких и быстро проходящих симптомах достаточно симптоматического лечения, и о приеме каких-либо антибиотиков не может быть и речи. Эти препараты необходимо применять только по назначению врача и в строгом соответствии с намеченным курсом лечения".

Важно также регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе. Это облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции. Свежий воздух, в первую очередь, необходим пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену
Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам
Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе