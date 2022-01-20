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20.01.2022 13:53
Рубрика: Власть

Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве

Текст: Айсель Герейханова

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о ситуации с "омикроном" в столице, а также о мерах, которые принимаются в связи с возможными пиковыми нагрузками на систему здравоохранения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр подробно информировал о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон" - рассказал он.

Отметим, что в открытой части беседы Собянин рассказал Путину, что экономика Москвы адаптировалась к вызовам пандемии.

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