Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о ситуации с "омикроном" в столице, а также о мерах, которые принимаются в связи с возможными пиковыми нагрузками на систему здравоохранения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр подробно информировал о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон" - рассказал он.

Отметим, что в открытой части беседы Собянин рассказал Путину, что экономика Москвы адаптировалась к вызовам пандемии.