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20.01.2022 04:31
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Серьезное ухудшение погодных условий прогнозируется сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской областях 21 и 22 января ожидается сильный снег, а порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. И, как итог - метель.

В самом западном регионе РФ - Калининградской области - в предстоящие пятницу и субботу прогнозируются мокрый снег и ветер до 23 метров в секунду.

Испортится погода и на юге России. В Краснодарском крае 20 января осадки в смешанном виде, а 21 января ветер на Черноморском побережье усилится до 22-27 метров в секунду. "Ветер выше 25 м/с - это опасное явление", - напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А столичный регион окажется во власти циклона "Ида". В Москве 20 января потеплеет, но начнется снег, который будет идти с различной интенсивностью ближайшие три дня. Сугробы, по прогнозам синоптиков, вырастут с 37 до 50 сантиметров. До конца недели в мегаполисе может выпасть четверть месячной нормы осадков.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Брянская область ЦФО Орловская область ЦФО Липецкая область ЦФО Курская область ЦФО Тульская область

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