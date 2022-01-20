Дальневосточные регионы вырвались в лидеры на рынке электромобилей

В Бурятии, по прогнозам энергетиков, к 2025 году будет более двух тысяч электромобилей. То есть больше, чем на настоящий момент в регионе-лидере по стране. По данным агентства "Автостат", таковым является Приморский край. И вообще, в топ-10 субъектов входят три дальневосточных региона. Кроме Приморья туда вклинились Хабаровский край и Амурская область. Журналисты "РГ" разбирались, почему электрокары популярны именно у дальневосточников.

Спрос растет

Сегодня в Приморье насчитывается более 1,5 тысячи машин на электротяге, тогда как еще год назад их было зарегистрировано 415. В 2019-м "электрички" по дорогам края тоже уже бегали: по количеству купленных электромобилей регион был на третьем месте в России. В том же 2019 году здесь появились первые десять электрозарядных станций "РусГидро", еще столько же установлено в разных районах Приморья в 2021-м, в том числе две во Владивостоке. Зарядка авто на них занимает всего полчаса, ее хватает на 200 с небольшим километров.

Так что с инфраструктурой для электрокаров в Приморье, можно считать, порядок. Тем более что в самом конце 2021 года стало известно, что край попал в число 16 регионов, где планируется осуществить проекты по созданию зарядной инфраструктуры в рамках принятой ранее концепции развития электротранспорта в России до 2030 года. Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, проект будет реализован в два этапа: первый - в 2022 году, второй, в который попало Приморье, - в 2023-м.

- Я стал владельцем электрокара всего несколько месяцев назад, машину продал друг, переехавший в другой регион. Пока большой выгоды не ощутил. Но греет мысль о том, что транспортный налог несколько лет платить не буду и много сэкономлю на техобслуживании, - делится мнением Ярослав Табеев, владелец Nissan Leaf.

Спрос на машины с электродвигателем в прошлом году в Приморье вырос в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2020-го, а их доля в общем объеме продаж увеличилась в два раза - с 0,22 до 0,44 процента. В свете этого логичным выглядит объявленное минувшей осенью решение ПАО "Соллерс Авто" организовать на Дальнем Востоке выпуск электромобилей, батарей и электромоторов для них.

- Это хороший шанс для региона, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас. Двигатели внутреннего сгорания, так сказать, являются прошлым веком, - считает председатель совета директоров ПАО Вадим Швецов.

Плюс и минус

Заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин причину популярности электрокаров у амурчан объясняет возможностью приобретения сравнительно недорогих подержанных японских машин. Прежде всего Nissan Leaf. Стоимость разнится в зависимости от поколения и комплектации. В Амурской области, судя по объявлениям на специализированных сайтах, электромобиль можно приобрести по цене от 350 тысяч до 1,3 миллиона рублей. У россиян из западных регионов нет возможности покупать подобную технику по таким ценам, они будут выше за счет доставки. А автомобили западных марок вроде Tesla, Porsche или Audi менее доступны.

- Но это только одна причина. Всплеск интереса к электрокарам в последние годы, в частности, в Амурской области, объясняется также тем, что в нашем регионе комплексно начали устанавливать электрозаправки. Это наш совместный проект с "РусГидро". Как минимум четыре станции есть в Благовещенске, а также несколько по федеральной трассе "Амур", - рассказал Максим Ноженкин.

Электромобили в Амурскую область доставляют с аукционов в Японии. Руководитель компании, занимающейся таким бизнесом, Никита Басун рассказал о плюсах и минусах экологичного транспорта.

- При максимальной эксплуатации автомобиля батарея будет значительно быстрее разряжаться. Стоит также учитывать наш климат - как холода, так и жару, ведь батарея работает и на систему охлаждения. Но все зависит от владельца и того, как он относится к своему автомобилю - например, есть ли у него теплый гараж. К минусам также причислю слабое развитие инфраструктуры для электромобилей, - рассуждает Никита Басун. - В то же время подзарядка электрокара в несколько раз дешевле, чем заправка бензином. Могу отметить простоту обслуживания: раз в год мы меняем воздушный фильтр. Раз в несколько лет нужно поменять некоторые жидкости. И на этом все. Для машины с двигателем внутреннего сгорания приходится менять разные расходники каждый сезон, что обходится в шесть-десять тысяч рублей. Следующий плюс - это экологичность и отсутствие шума, что очень актуально, учитывая, что количество автомобилей на дорогах только растет. Я думаю, велика вероятность, что электрокары в будущем заменят авто с двигателем внутреннего сгорания.

Провод из окна

В Хабаровском крае с этого года на 50 процентов снизили транспортный налог на электромобили. Таким образом в регионе надеются стимулировать автовладельцев пересаживаться на более экологичный транспорт.

- Нововведение распространяется на легковые автомобили, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемые с помощью внешних источников электро­энергии, - отметил председатель постоянного комитета региональной Закдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов.

Сейчас в Хабаровске насчитывается более 800 электрокаров. В городе 25 зарядных электростанций, но пока особого ажиотажа возле них нет. Ведь многие автомобилисты до сих пор предпочитают заряжать своих "коней" прямо из дома. Провод, торчащий из окна квартиры, - нередкое явление в городе.

Средняя мощность электростанции - 50 киловатт. Минута стоит шесть рублей.

- У автомобиля, работающего на бензине, один километр пути обходится примерно в шесть-семь рублей, а у электромобиля - меньше рубля. Это делает гибридные машины все более популярными, - говорит автовладелец Денис Грось.

Интересно, что зарядные станции устанавливают не городские власти, а инвесторы. Основная их часть расположена на автозаправках "Роснефти" в рамках партнерства с "Рус­Гидро". Администрация города пока делает ставку на газомоторное топливо. Строительство станции обходится примерно в полтора миллиона рублей, но из-за низкого спроса окупаться такие вложения будут очень долго. По данным энергокомпании, каждая электрозаправка обслуживает в среднем 10-20 машин в день. Именно поэтому бума развития инфрастурктуры для гибридных авто без финансовой поддержки властей в Хабаровском крае вряд ли стоит ожидать в ближайшее время.

Между тем

За минувший год в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей в Сахалинской области. Если в начале 2021-го их насчитывалось 15, то в конце - 75. Предприниматели отмечают, что расширению зарядной инфраструктуры способствует поддержка регионального правительства. Тариф на электроэнергию для владельцев электрозарядных станций снижен на 30 процентов. Субсидирование тарифа в конечном итоге снижает стоимость зарядки электромобилей для автовладельцев. В 2021 году зарядные станции впервые появились не только в Южно-Сахалинске, но и в районах области - Долинском, Смирныховском, Поронайском, Холмском, Корсаковском, Макаровском и Курильском.