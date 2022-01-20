Якутские детские сады перешли в режим повышенной готовности

Детские сады Якутии начали работать в режиме повышенной готовности. Ежедневно все воспитатели перед тем, как зайти в группу проходят экспресс-тестирование на COVID-19, а воспитанникам дважды в день измеряют температуру.

"Родителей информируют, что при появлении у детей признаков острых респираторных заболеваний, они не должны приводить детей в группы", - рассказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Напомним, в соответствии с новым указом главы республики Айсена Николаева от 19 января 2022 года, действуют и другие ограничительные меры. Так, школьникам, которых перевели на дистанционное обучение, запрещено посещать аттракционы, игровые комнаты и развлекательные центры. Родители обязаны проконтролировать соблюдение этих требований.

Работодателям рекомендовали отправить работать из дома не менее половины своих сотрудников.

"Если ранее на удаленную работу отправляли с целью защиты тех, кто по ряду причин не мог вакцинироваться по медотводу, то сейчас те, кто находятся на удаленном режиме, в последующем могут заменить основной работающий состав при случае их болезни", - объяснила необходимость такого решения Ольга Балабкина.

Зампред отметила, что в республике растут темпы вакцинации. Прививку от коронавируса поставили уже 77 процентов взрослых якутян. Число ежесуточно выявленных случаев COVID-19 увеличивается, но большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме.