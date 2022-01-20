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20.01.2022 03:02
Рубрика: Происшествия

На Сахалине "заминировали" 49 учреждений

Текст: Ольга Коваль

В школах и детсадах Сахалинской области четвертый день подряд спецслужбы проводят проверки из-за поступившей информации о якобы заложенных взрывных устройствах.

В Красноярске отменили эвакуацию школ из-за сообщений о "минировании"

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона, письма с угрозами поступили на электронную почту 44 учреждений Южно-Сахалинска.

К счастью, школьников эвакуировать не пришлось, так как до конца этой недели они учатся удаленно.

А вот в школах № 2, №3 и №4 города Корсакова занятия пришлось отменить. Вывели на улицу также воспитанников и персонал двух детских садов - №3 и №7.

"В местах "минирования" по всем адресам работают оперативные службы", - рассказали в администрации городского округа.

Напомним, что анонимные сообщения с угрозами минирования начали поступать в адрес сахалинских школ еще в понедельник. Во всех случаях информация оказалась ложной.

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