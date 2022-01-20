В Южно-Сахалинске "заминировали" здание администрации

Сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве поступило в четверг в мэрию Южно-Сахалинска. Сотрудников администрации экстренно эвакуировали.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, помещения уже осматривают кинологи. Как только сотрудники спецслужб убедятся, что угрозы для жизни людей нет, работники смогут вернуться к своим обязанностям.

Напомним, что сообщения о минировании также поступили в городские школы и детские сады. Подобная информация распространяется на Сахалине с начала недели. Каждый раз она оказывается ложной.