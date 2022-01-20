В заповеднике Приамурья погибли краснокнижные журавли

На территории Муравьевского парка, расположенного в Тамбовском районе Приамурья, 18 января погибли четыре краснокнижных японских журавля - две взрослые особи и их птенцы. Причиной стало задымление в вольере. По данному факту прокуратура начала проверку.

Специалисты надзорного ведомства выяснили, что за соблюдением правил пожарной безопасности в парке никто не следил. Ответственным за это лицам внесено представление.

Раньше за жизнью семейства журавлей можно было наблюдать с помощью веб-камеры. Сейчас трансляция не ведется.

Муравьевский парк устойчивого природопользования - первая в РФ особо используемая природная территория (ОИПТ). Здесь обитают более 300 видов птиц, в том числе дальневосточные аисты и шесть из семи видов журавлей, встречающихся в России.