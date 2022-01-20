Во Владивостоке заведующий крематорием оштрафован по делу о взятках

Первомайский районный суд вынес приговор заведующему крематорием МБУ "Некрополь", который выступал посредником при даче взятки, сообщает пресс-служба прокуратура Приморского края.

В суде было установлено, что в октябре 2020 года фигурант помог взяткополучателю - заведующему кладбищами МУПВ "Некрополь" и взяткодателями встреться и договориться о деталях передачи взятки в размере 4,7 миллионов рублей за получение разрешений на установку более 200 опалубок для захоронений и отведение мест для захоронения без предъявления свидетельств о смерти.

Его действия были классифицированы по пункту 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Суд, признав фигуранта дела виновным, назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура называет приговор "мягким" и отмечает, что направит в Приморский краевой суд апелляцию, где поставит, в том числе, вопрос о назначении виновному наказания в виде лишения свободы.

Напомним, что "сотрудничество" с МУПВ "Некрополь" подвело и экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей за общее покровительство в бизнесе этой похоронной конторе. Считается, что предприятие стало нелегальным монополистом в сфере ритуальных услуг. Вину экс-мэр отрицает.