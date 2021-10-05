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05.10.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

Экс-мэра Владивостока арестовали по делу о взятке в 19,5 млн рублей

Текст: Ольга Журман
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка заключили под стражу на два месяца по делу о взятке в 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврору Римскую.

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В понедельник в отношении бывшего градоначальника возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что с 2019-го по 2021 год экс-чиновник регулярно получал деньги от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников. Взамен он оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.

Напомним, в мае этого года депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия Олега Гуменюка, который до этого подал в отставку. Вскоре в доме экс-главы города были проведены обыски.

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