Дело сбившего и зарезавшего школьницу экс-полицейского передали в суд

Завершено расследование резонансного уголовного дела против бывшего замначальника уголовного розыска отдела полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ Самары, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом сегодня сообщил СК РФ.

29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Самарской области полицейский задавил 15-летнюю девушку. Следствие считает, чтобы скрыть преступление, он достал нож и пять раз пырнул девочку, отчего она скончалась.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" получило широкую огласку. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства.

Расследование, уточнили в СК, осложнялось тем, что обвиняемый выдвигал версию о непричастности к преступлению. Сейчас дело направили для передачи в суд.