Еще один чиновник кировского минлеса осужден за многомиллионные взятки

В Кирове осудили еще одного чиновника из министерства лесного хозяйства региона. Мужчина обвинялся в 16 эпизодах получения взяток на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, подсудимый, действуя вместе с министром и другими сотрудниками ведомства, выполнял роль посредника и неоднократно получал деньги от предпринимателей за покровительство в сфере лесозаготовки и переработки древесины. В обмен на это бизнесменам давали возможность заключать договоры с одним из госпредприятий.

Приговор министру огласили накануне - он получил 4,5 года лишения свободы. И вот теперь суд вынес решение в отношении его сообщника - четыре года заключения и штраф в 5 миллионов 100 тысяч рублей.

Однако с учетом признания вины обвиняемым и его помощи следствию в изобличении других участников преступления приговор смягчили.

Суд посчитал возможным применить положения статьи 73 УК РФ (условное осуждение), установив испытательный срок пять лет, уточнили в прокуратуре. Но штраф экс-чиновнику после вступления решения в законную силу выплатить придется.