В Мордовии нашли мать, подбросившую ребенка на крыльцо частного дома

Резонансная история с "ребенком в пакете" получила продолжение: полиция установила личность матери девочки, подброшенной на крыльцо частного дома в городе Ардатове. Ей оказалась 19-летняя учащаяся местного колледжа, сообщило в четверг МВД по Республике Мордовия.

Как уже писала "РГ", сигнал о находке поступил накануне от жителей дома по переулку Полежаева. Крещенским утром заявители обнаружили у своего крыльца пакет, в котором находилась новорожденная малышка, завернутая в кусок ткани. Девочку госпитализировали. Сейчас она находится в больнице Саранска. Угрозы ее здоровью нет.

Установить местонахождение матери ребенка полиции удалось в течение суток. По информации МВД, ею оказалась девушка из Дубенского района, прибывшая в Ардатов на учебу. Она не стояла на учете по беременности и рожала без медицинской помощи на съемной квартире. Сейчас с молодой матерью работают инспекторы ПДН: устанавливаются причины, побудившие ее к такому поступку.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Максимальные санкции по ней предусматривают лишение свободы сроком до одного года.