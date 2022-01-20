Президент Беларуси встретился с главой Республики Тыва

Глава российского региона, расположенного на юге Восточной Сибири, - Республики Тыва Владислав Ховалыга открыл рабочий календарь наступившего года встречей с президентом Беларуси. Принимая в четверг, 20 января, делегацию Союзного государства, Александр Лукашенко назвал его историческим днем, уточнив, что это первый визит друзей из далекого края России. Белорусский лидер выразил убеждение, что деловая встреча партнеров позволит вместе открыть новые горизонты кооперации во имя братских народов.

"Надо закладывать сильный фундамент под наше сотрудничество", - подчеркнул президент, отметив, что потенциал для этого огромен и "есть куда стремиться, и над чем работать". Он убежден в том, что обе стороны могут кратно увеличить объем взаимной торговли. "Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся", - уточнил глава государства.

Местные обозреватели обратили внимание, что по площади регион Сибирского Федерального округа России сопоставим с Беларусью - 170,5 тысяч кв.км (РБ - 207 тыс.кв.км). Но численность населения гораздо меньше - 330,4 тысяч человек. А учитывая небольшую плотность населения при необъятных ее просторах, взаимный уровень товарооборота пока исчисляется только в тысячах долларов. За 2020 год он составил около $275 тысяч, за январь - ноябрь 2021-го - $47,5 тыс.

В этой связи Лукашенко заверил своего визави, что в республике готовы незамедлительно принять необходимые решения для развития деловых связей. "Вы знаете белорусско-российскую политику, наше отношение к России, и мы, принимая решения сегодня, никак не выйдем за рамки того, что уже очертили с президентом Российской Федерации", - заверил президент.

Он предложил уделить особое внимание наращиванию поставок продукции машиностроения. "Вы знаете уровень нашей отрасли, можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия", - гостеприимно констатировал Лукашенко.

В качестве важного аспекта активизации двусторонних отношений он назвал и налаживание контактов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и экспорта услуг. Беларусь, в частности, готова поставлять в Тыву продовольственную продукцию.

Трансфер технологий, отметил президент, возможен и в перерабатывающей промышленности, и в промышленности в целом, наукоемких отраслях.Он также обратил внимание и на потенциал для развития туристических услуг, ведь Республика Тыва известна своими живописными природными красотами. "Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край".

Говоря о возможных формах сотрудничества, он привел в качестве примера успешное взаимодействие РБ с Сахалинской областью, где был реализован проект по строительству большого сельскохозяйственного предприятия с молочно-товарной фермой, с Приморским краем.

Коснувшись перспектив в сфере строительства, глава государства пояснил, что у страны и здесь есть серьезное преимущество, которое позволяет успешно осуществлять крупные проекты. Он напомнил, что в стране успешно действуют государственные строительные организации, которые осуществляют возведение объектов под ключ - дорог, промышленных объектов, жилых зданий. Кроме того, большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества, полагает президент, имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере.

Пользуясь случаем, Лукашенко поздравил Владислава Ховалыга с наступающим Новым годом по лунному календарю. Этот праздник называется Шагаа и широко отмечается в Тыве 2 февраля.