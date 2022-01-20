Суд отменил приговор по делу "вора в законе" Кости Канского

В Новосибирске суд принял решение об отмене оправдательного приговора, вынесенного минувшей осенью в Красноярском крае Константину Найбауэру по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает сегодня РИА Новости.

Напомним, 13 сентября 2021 года в Красноярске присяжные заседатели вынесли Найбауэру, известному также как Костя Канский, оправдательный вердикт. Через несколько дней суд огласил приговор.

Между тем, по версии обвинения, мужчина в качестве "вора в законе" руководил преступной деятельностью на территории региона. По данным правоохранителей, криминальный статус обязывал всех, кто стоял ниже в преступной иерархии, выполнять распоряжения Кости Канского. Его задержали осенью 2019-го и обвинили по относительно новой статье УК РФ - 210.1.

Дело начали рассматривать 25 ноября 2020 года. До этого несколько недель не удавалось сформировать коллегию присяжных - кандидаты не являлись в суд. Когда необходимое число заседателей все же набрали, суд вновь отложили - несколько членов коллегии заболели.

После вынесения оправдательного приговора в прокуратуре сообщили о несогласии с этим решением и намерении обжаловать его. Сегодня по представлению прокурора Красноярского края Романа Тютюника коллегия судей в Новосибирске отменила вердикт, основанный на решении присяжных. Сообщается, что в ходе разбирательства защита подсудимого допустила нарушения закона, повлиявшие на решение присяжных.

Суд рассмотрит уголовное дело Кости Канского повторно.